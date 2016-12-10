Отметили День ВСУ: в Красногоровке украинские вояки сожгли несколько домов

Украинские вояки сожгли несколько домов в садовом товариществе «Мичуринский» во время празднования «Дня ВСУ». Об этом рассказал спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Дословно: «В районе Красногоровки, в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады, во время празднования «Дня Вооруженных сил Украины» (6 декабря), военнослужащие ВСУ устроили фейерверки, используя огнестрельное оружие и пиротехнику. В результате были сожжены несколько домостроений в садовом товариществе «Мичуринский».

По словам представителя минобороны Республики, на следующий день командование подразделения потребовало от военного коменданта Красногоровки списать «факты пожаров на обстрелы со стороны ДНР».

Напомним: городок Красноговровка, что в двух десятках километров от Донецка, оккупирован украинскими войсками в августе 2014 года. С позиций ВСУ из района Красногоровки ведутся обстрелы западных окраин Донецка. В самом городе украинскими силовиками неоднократно проводились «зачистки» населения, у украинской власти появилась даже бредовая идея о выселении все еще остающихся в городке жителей, для «свободы военного маневра» на западных подступах к Донецку.