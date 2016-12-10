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Когда не могут победить живых - начинают плевать на могилы мертвых

опубликовано Артем Бережецкий в Сб, 10/12/2016 - 19:40 Новость: тема тэги гео

Когда не могут победить живых - начинают плевать на могилы мертвых. Значит мы все делаем правильно и на правильном пути. И чтобы омрачить на приближающуюся победу российских войск в Сирии спонсоры американской коалиции идут на все.

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Они нужны живыми!

опубликовано Федор Огородников (не проверено) в Сб, 10/12/2016 - 19:58

Взять бы их живьём! Показать миру и пусть говорят, если жить хотят. Это в интересах тех, кто их туда послал, чтобы они замолчали навсегда. В наших интересах, чтобы они говорили. Штаты не должны "сохранить лицо". Я так думаю. А потом их надо публично судить.

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