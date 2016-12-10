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Главная Когда не могут победить живых - начинают плевать на могилы мертвых опубликовано Артем Бережецкий в Сб, 10/12/2016 - 19:40 Новость: тема тэги гео Когда не могут победить живых - начинают плевать на могилы мертвых. Значит мы все делаем правильно и на правильном пути. И чтобы омрачить на приближающуюся победу российских войск в Сирии спонсоры американской коалиции идут на все. :: Артем Бережецкий :: Автор (или псевдоним)

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