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Зрада: раненым украинским бойцам пришли «сепарские» письма

опубликовано alex1943 в Сб, 10/12/2016 - 20:04 Новость: тема тэги гео
pismo
По случаю Дня Вооруженных сил Украины 7 декабря для «героев АТО», которые лечатся в госпитале Харькова, учащиеся ПТУ N25 передали посылки. В этих посылках обнаружились совсем не ласковые послания «усмирителям Донбасса».

Неизвестные авторы писем советуют украинским бойцам не возвращаться на Донбасс и не стрелять в мирных жителей, а иначе они буду прокляты людьми и богом. «Слава Новороссии! Слава Харьковской народной республике!», — такими словами заканчивается одно из писем.

Украинские волонтеры возмущены: «Как это понимать педагоги???? Вам что все равно что у вас сепары??? Или это специально сделано??? Просим СБУ решить вопрос с 25 училищем и конкретно с гр.КК3. Это вам не простая писанина», - говорится, например в сообщении «Сестер милосердия Харькова», опубликованном в соцсети.

О скандальном инциденте уже доложили заместителю харьковской облгосадминистрации Анатолию Бабичеву, который обещал лично наставить на путь истинный учащихся и преподавателей ПТУ. Со своей стороны СБУ уже начала проверку по скандальному факту, чтобы выявить «сепаров» среди учащихся и примерно наказать.

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