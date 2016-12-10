Крымско-татарские экстремисты в Киеве раздают листовки с угрозами гражданам России

В Киеве на железнодорожном вокзале представители так называемого крымско-татарского меджлиса раздавали пассажирам поезда, отправляющегося в Москву, листовки с угрозами в адрес граждан России. Вот цитата из такой листовки: «…Вы, граждане России, чьим именем привычно прикрывается Кремль, не можете и не должны бесконечно уходить от своей ответственности за ситуацию в сегодняшней России и за преступления».

Крымско-татарский экстремист, организатор товарной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов, комментируя в социальной сети эту провокационную акцию , заявил: «Пусть в Кремле знают, что крымские татары не забудут Крым. Пружина терпения у народа сжимается сегодня в Украине, а разожмется в Москве».

Ислямов явно живет в некоей параллельной реальности, забывая, что народ Крыма бесповоротно связал свою судьбу с Россией на референдуме 2014 года. А рейтинг президента РФ В.В.Путина по данным социологического опроса, проведенного Левада-центром в октябре 2016 г. достиг 84%. Учитывая это, можно с уверенностью предположить, что листовки эти найдут применение по единственному их назначению – в туалетах вагонов поезда Киев-Москва.