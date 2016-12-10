Пэрэмога: на скандальном украинском сайте стукачей «Миротворец» появилось досье на русских военных в Сирии

Этим хвалятся доносчики украинского интернет-ресурса. Якобы им удалось установить 70% личного состава корабельного авиационного полка, пилоты которого сейчас несут службу на истребителях крейсера «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии.

Данные о российских пилотах украинские «патриоты», по их утверждению, нашли, зацепившись за информацию об учениях, проходивших на полигоне взлётно-посадочных систем «Нитка» (Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс Авиационный) в Крыму. В результате таких изысканий на «Миротворце» опубликовано общее фото личного состава отдельного корабельного истребительного авиаполка ВВС Краснознаменного Северного флота России. Фотография датирована 2014 годом. Кроме того, на террористическом сайте поименно представлены 19 человек, которые, по утверждению «миротворцев», входят в корабельный авиационный полк «Адмирала Кузнецова».

То есть, если бы приведенные сайтом данные и соответствовали действительности, то «Миротворец» признаёт тем самым, что он против борьбы за уничтожение ИГИЛ (ДАИШ), а экипаж крейсера «Адмирал Кузнецов» занесен на сайт в качестве крейсера «страны-агрессора, финансирующей международный терроризм» (определение сайта). А кто же тогда ИГИЛ (ДАИШ), против которого сражается как Россия, так и страны Запада? «Миротворцу» это знать без надобности, сайт просто рад лишний раз плюнуть ядовитой слюной в сторону России, забывая истину: «не плюй против ветра».

Напомним: украинский сайт «Миротворец» настолько оскандалился публикацией данных о неугодных Киеву журналистах, в том числе западных, что вызвал осуждение в Парламентской ассамблее Европы, после чего его даже закрыли на короткое время. Однако покровительство главы МВД Украины Арсена Авакова позволило сайту возобновить свою грязную работу. Напомним также, что именно на «Миротворце» были размещены личные данные известного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины, которого вскоре после этого убили во дворе собственного дома в Киеве в апреле 2015 года.