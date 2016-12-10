В школах оккупированного ВСУ Краматорска распространяют газету с призывом убивать россиян

Об этом сообщает местная жительница Наталья Лапина, она же подкрепила вопиющий факт фотографиями. Она сообщает, что газета состоит из четырех статей: о том, как уехать из Украины в Польшу на заработки, о том, что коррупцию на Украине нельзя контролировать, и историческая заметка об украинской Центральной раде, пронизанная русофобством.

«Такое печатное издание раздают детям на территории Донецкой и Луганской области, подконтрольной официальному Киеву, - пишет она. - Называется восьмиполосная газетенка «Кропивач». Такое себе малобюджетное издание с черно-белыми картинками и статьями, за которое родители учеников должны заплатить свои кровные. Прочитав эту дрянь хочется вымыть руки и поставить к стенке авторов, издателей, и распространителей сего «высокодуховного» шедевра», — пишет Лапина.

«Но самое страшное - здесь опубликован на русском языке некий программный документ под названием: «Что такое русофобия?». Именно в нем подводятся идеологические основы для оправдания той ненависти и злобы, которая насаждается сегодня на Украине. Несколько цитат — и вы все поймете. «Русская идентификация может рассматриваться только в виде тяжелой ментальной патологии»... «Российская Федерация как единое государство существует вопреки историческим и социальным тенденциям»... «Россия по сей день остаётся тюрьмой народов»...

К слову, именно в Краматорске, захваченном украинскими неофашистами, сегодня создаются отряды детской националистической организации «Пласт», о чем недавно сообщал ставленник Киева, так называемый «губернатор Донецкой области» Павел Жебривский. Для сведения: почти все члены неофашистских формирований типа «Правый сектор», «Азов», «Донбасс» и другие являются выходцами именно из этой организации.