Радикалы, которые бросали гранаты в солдат-срочников у Верховной рады, так и не наказаны

Об этом рассказала директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.

Она обратила внимание на то, что украинская власть не выполнила обещание расследовать как террористический акт гибель солдат срочной службы под украинским парламентом 31 августа прошлого года.

«Если взять следствие по взрыву гранаты под Верховной Радой 31 августа 2015 года, то все обещали возбудить дело по статье «Теракт», но на сегодняшний день это, по-моему, «Препятствование действиям правоохранительных органов» и «Неосторожное обращение с оружием». То есть бросить гранату под парламент в толпу людей — это значит неосторожность», — сказала Дьяченко.

Напомним, что конкретной причиной террористических актов украинских радикалов, в частности, из ВО «Свобода» тогда было принятие в первом чтении предложенного законопроекта № 2217а об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации власти.

Разъяренные украинские националисты закидали правоохранителей яйцами, бутылками с водой, петардами и дымовыми шашками. По данным Минздрава Украины, применялось и огнестрельное оружие. В 13:45 из толпы протестующих в правоохранителей была брошена боевая граната РГО, в результате взрыва которой погибли 4 человека и пострадали десятки — правоохранители и журналисты (в том числе два французских).