Главная

Студенчество Украины консолидируется в протесте против законопроекта №5130

опубликовано alex1943 в Сб, 10/12/2016 - 21:59 Новость: тема тэги гео
studenti_15_vuzov
9 декабря в Одессе состоялась пресс-конференция представителей студенческих профсоюзных комитетов учебных учреждений. На ней было заявлено, что более 15 вузов из различных регионов Украины объединяют усилия для борьбы с законопроектом №5130. Законопроект, среди прочего, фактически лишает стипендий значительную часть студентов.

В протесте готовы принять участие студенты вузов из Одессы, Харькова, Винницы, Киева и Львова, в которых учатся в общем и целом 250 тысяч человек.

«К 2019 году хотят сократить количество студентов, получающих стипендии, с 40% до 15%, руководствуясь тем, что в Украине, в отличие от Европы, слишком много "бюджетников"», — пояснил председатель профкома ОНУ им. Мечникова Вадим Пенов.

«Наши студенты готовы выйти на улицу, но неужели властям это нужно? Мы все помним, чем закончился выход студентов на майдан, — сказал во время онлайн–конференции глава профкома студентов Львовского национального университета им. Франка Андрей Билинський. — Но если цивилизованным способом эту проблему не решить, будем действовать».

Председатель студенческого совета экономического университета Одессы Анастасия Будницкая отметила, что наиболее сильный удар закон наносит по тем студентам, которые живут в общежитиях — т.е. иногородним, а также жителям сельской местности и небольших городов. «Студент без стипендии не сможет жить в общежитии, значит, это уже лишает права на образование людей из районов», — считает Будницкая.

Глава профсоюза Педагогического университета им. Ушинского Андрей Нечаев отметил, что в вузе ожидают резкого снижения числа студентов в случае принятия этого закона. А значит, будет нарушена система подготовки педагогических кадров в регионе. «Безусловно, если принять этот закон, мы потеряем большую часть педагогов», — отметил он.

Участники протеста обращаются к президенту Порошенко с просьбой ветировать принятый Верховной Радой законопроект 5130, а в случае, если к их мнению не прислушаются, оставляют за собой право на уличный протест — предупредительные действия такого характера студенты ОНУ им. Мечникова уже предприняли 8 декабря, когда на полчаса перекрыли движение по Французскому бульвару.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет