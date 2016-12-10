Студенчество Украины консолидируется в протесте против законопроекта №5130

9 декабря в Одессе состоялась пресс-конференция представителей студенческих профсоюзных комитетов учебных учреждений. На ней было заявлено, что более 15 вузов из различных регионов Украины объединяют усилия для борьбы с законопроектом №5130. Законопроект, среди прочего, фактически лишает стипендий значительную часть студентов.

В протесте готовы принять участие студенты вузов из Одессы, Харькова, Винницы, Киева и Львова, в которых учатся в общем и целом 250 тысяч человек.

«К 2019 году хотят сократить количество студентов, получающих стипендии, с 40% до 15%, руководствуясь тем, что в Украине, в отличие от Европы, слишком много "бюджетников"», — пояснил председатель профкома ОНУ им. Мечникова Вадим Пенов.

«Наши студенты готовы выйти на улицу, но неужели властям это нужно? Мы все помним, чем закончился выход студентов на майдан, — сказал во время онлайн–конференции глава профкома студентов Львовского национального университета им. Франка Андрей Билинський. — Но если цивилизованным способом эту проблему не решить, будем действовать».

Председатель студенческого совета экономического университета Одессы Анастасия Будницкая отметила, что наиболее сильный удар закон наносит по тем студентам, которые живут в общежитиях — т.е. иногородним, а также жителям сельской местности и небольших городов. «Студент без стипендии не сможет жить в общежитии, значит, это уже лишает права на образование людей из районов», — считает Будницкая.

Глава профсоюза Педагогического университета им. Ушинского Андрей Нечаев отметил, что в вузе ожидают резкого снижения числа студентов в случае принятия этого закона. А значит, будет нарушена система подготовки педагогических кадров в регионе. «Безусловно, если принять этот закон, мы потеряем большую часть педагогов», — отметил он.

Участники протеста обращаются к президенту Порошенко с просьбой ветировать принятый Верховной Радой законопроект 5130, а в случае, если к их мнению не прислушаются, оставляют за собой право на уличный протест — предупредительные действия такого характера студенты ОНУ им. Мечникова уже предприняли 8 декабря, когда на полчаса перекрыли движение по Французскому бульвару.