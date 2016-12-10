Денег на «самую сильную в Европе» армию нет - украинский волонтер

Известный украинский волонтер «АТО» Роман Доник выступил с громким заявлением, опровергнув слова президента Порошенко о том, что украинская армия «самая сильная в Европе». Доник считает, что эта армия самая бедная. Кормят, чем попало, моются солдаты редко, одеться не во что.

Прямая речь украинского волонтера: «Сейчас Минобороны недофинансировано где-то наполовину. По вещевому довольствию – на 16%. Денег реально нет. Еще один момент – солдат до сих пор живет по нормам советского времени. Образно говоря, ему положен один комплект формы на полгода. Он ходит в этой форме месяцами, она у него от грязи начинает ломаться, постираться негде, и даже если и было бы где, переодеваться ему не во что. Еще предусмотрено две или три пары носков на полгода, двое-трое трусов, три комплекта термобелья – и все. Помыться в лучшем случае есть возможность раз в 10 дней. То есть солдаты месяцами не моются, а влажные салфетки не предусмотрены. Даже туалетной бумаги до сих пор не предусмотрено. Те же депутаты, которые говорят, что все хорошо, не голосуют за изменения к таким нормам».

Если бы не добровольные помощники, армия развалилась бы в считанные месяцы, утверждает украинский волонтер и делает вывод: «Но волонтеры, по сути, – это свидетельство несостоятельности и ненормальной работы государственной машины».

Так не пора ли и волонтерам "АТО" осознать, что на Украине просто нет государственной машины, а есть "кормушка" для тех, кто сейчас у власти. К некоторым это понимание уже приходит, но, к сожалению, пока к немногим и очень медленно.