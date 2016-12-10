Сравнительный анализ: польские депутаты в пять раз беднее украинских

При этом депутаты польского парламента имеют гораздо большие зарплаты, чем «народные избранники» в Верховной раде Украины. Украинский телеканал провел журналистское расследование и сделал сравнительный анализ достатка польских и украинских депутатов.

Результат таков: изучив стоимость вещей и имущества польских политиков, украинские журналисты пришли к выводу, что бесполезно искать люксовые бренды одежды и дорогие машины у представителей власти Польши. Самая дорогая машина, которую удалось найти под польским Сеймом, стоит не больше $40 тысяч. Остальные депутатские машины – старые иномарки, на которых ездят и рядовые поляки.

По словам самих депутатов, в Сейме трудно заработать деньги, ведь политика в Польше – «не место, где водятся большие деньги». В отличие от Украины, где большие деньги водятся и пилятся именно в Верховной раде, у которой парад дорогущих иномарок и в стенах которой — парад дорогущей брендовой одежды, часов и прочих статусных «побрякушек».

Напомним: богатства украинских депутатов и чиновников, отраженные в электронных декларациях, повергли в шок не только нищих граждан Украины, но и совсем не бедную Европу. Депутаты Верховной рады заявили только денежной массы более чем на 12 миллиардов гривен, при этом более 7 миллиардов — наличкой.