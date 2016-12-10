Украинский депутат-олигарх Тарута: коррупцию народ прощает, а вот осуждение майдана не простит...

Депутат Верховной рады, украинский олигарх Сергей Тарута, который в 2014 году непродолжительное время был «губернатором» Донецкой области, рассуждает о компромате на президента Порошенко от другого депутата-олигарха Александра Онищенко, который обвиняет украинского президента в коррупции:

«То, что материалы Онищенко соответствуют действительности, у меня нет никаких сомнений. Нас ждет очень много интересного. У Онищенко выкупить записи уже не получится — он пошел ва-банк. Он понимает, что ему возврата нет. Скорее всего, такие намеки есть, что он подписал соглашение со спецслужбами США и Великобритании. Я думаю, что много будет не только коррупционных историй. Коррупцию наш народ уже прощает. Но другая история, если выйдет, может накалить ситуацию. Если он будет плохо говорить о Майдане и украинском народе. Тогда это всколыхнет гражданское общество на протесты»...

По сути, Тарута оправдывает коррупцию и считает ее явлением, которое «народ прощает». Что касается «плохо говорить о майдане», то плохо о нем теперь не говорит разве что ленивый.