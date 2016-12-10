Российское экспертное сообщество оценивает развитие общих тенденций в Сирии. Специалисты считают , что ситуация в этой стране довольно точно отражает международное сообщество в том виде, в котором оно есть. Это справедливо в первую очередь относительно ООН, сейчас, довольно бессильной организации, в смысле предотвращения и прекращения международных конфликтов.

Как известно президент Турции Реджеп Эрдоган публично заявил, что целью турецкой армии в Сирии является свержение «режима Башара Асада». Эксперты оценивают реальные возможности Эрдогана на этом направлении довольно сдержанно. В Москве отнеслись к этим словам как к «имиджевым», адресованным к Саудовской Аравии и Катару. Учитывая экономическую ситуацию в Турции, еще одно выражение президента Эрдогана о возможном вступлении в ШОС относится к тому же разряду. Реджеп Эрдоган как обычно блефует.

Ситуация в Алеппо стратегически важна для руководства Турции, поскольку в этом городе планировалось создать «альтернативное сирийское правительство» (по ливийскому сценарию). На севере Сирии серьезное значение имеет и курдский фактор. Американцы в своем стиле, не позволили усилиться ни курдам, ни туркам. Тем временем, сейчас тема Алеппо смотрится как почти оконченная. Следующим важным пунктом в сирийской войне является ситуация в районе города Идлиба, который находится под контролем боевиков.

Аналитики расценивают возможность освобождения этого города как стратегическое ослабление Саудовской Аравии в Сирии и удар по репутации правящего королевского дома. Здесь ситуация находится в развитии, поскольку если в Сирии проигрывает Саудовская Аравия, значит выигрывает Иран. Однако этого Саудовская Аравия допустить не может, если конечно найдет в себе силы.

Наблюдатели отмечают ключевую роль «российского фактора» в том, что сирийская армия добилась успехов. Речь идет о слаженной работе (по принципу «не числом, а уменьем») Генштаба ВС РФ, летчиков, моряков и военных советников. Сирийская армия не только не развалилась, но сумела перегруппировать свои силы и в довольно стесненных обстоятельствах, поредевшими рядами перейти в наступление на стратегическом направлении на севере Сирии. Как говорится «первая ласточка еще не приносит весны» (это об Алеппо), но кое-что уже меняется. Пальмира(?). Это вероятно привет от «американских партнеров» из-под иракского Мосула. Кое-какие банды просто перекочевали в Сирию.