Сводка событий в Сирии за 10 декабря 2016 года

Госсекретарь США Джон Керри обратился к сирийской вооруженной оппозиции в Алеппо с призывом сделать первый шаг для установления мира.Он также подчеркнул, что урегулирование ситуации в Алеппо не приведет к разрешению сирийского конфликта, так как он не может быть решен вооруженным способом.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подчеркнул необходимость возвращения к политическому процессу в Сирии и призвал стороны военного конфликта в стране обеспечить защиту гражданского населения.

«Мы договорились, что нашей первоочередной задачей должна стать защита гражданских лиц и обеспечение доступа к гуманитарной помощи. Важно, чтобы режим и его сторонники незамедлительно предоставили ООН этот доступ», — сказал министр. Джонсон также подчеркнул, что ухудшение ситуации в Алеппо станет неудачей для сирийской оппозиции и не изменит реалий конфликта.

«В Сирии не может быть военного решения. Мы должны продолжать настойчиво стремиться к возвращению к политическому процессу», — отметил глава МИДа, призвав сесть за стол переговоров «стороны, которые придерживаются обязательств по прекращению всех боевых действий».

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1043. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксировано 37 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо (18), Дамаск (12), Латакия (3), Хомс (3) и Дараа (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Снятие президентом США Бараком Обамой ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам в Сирии - очередное доказательство продолжающейся поддержки Вашингтоном терроризма, заявил официальный источник в МИД САР.

Госсекретарь США Джон Керри выступил с обвинениями в адрес сирийских властей в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе в «наносимых без разбора бомбардировках». 2

«Наносимые без разбора бомбардировки идут вразрез с международным правом и во многих случаях являют собой преступления против человечности и военные преступления», - сказал он.

Пентагон намерен увеличить общую численность американской группировки в Сирии до 500 человек. В ближайшее время военное ведомство США планирует отправить 200 военных, в том числе инструкторов, советников и саперов. Об этом сообщил министр обороны США Эштон Картер.

Картер, раскритиковал действия России в Сирии, заявив, что Москва своей поддержкой правительства Башара Асада «лишь разожгла гражданскую войну и продлила страдания сирийского народа».

Дополнительные силы нужны, «чтобы помочь местным силам вытеснить ИГ из Ракки», уточнил в своем твиттере официальный представитель Пентагона Питер Кук.

Алеппо. Вооруженными формированиями «Свободной сирийской армии» из минометов были обстреляны кварталы Салах-ад-Дин и Хаий-эль-Антари в городе Алеппо.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») обстреляли из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия кварталы Амри, Арт-Сабах, Ашрафия, Биньямин, Дахия-эль-Асад, Джамаия Фахт, Маньян, Рамуси, Салах-ад-Дин, Хамдания-4, Шейх-Саид, Эль-Макамат и военную академию Эль-Асад в городе Алеппо.

В результате обстрела боевиками старого Алеппо и квартала Эль-Фаркан погибли девять человек, ещё 37 получили ранения.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Российский Центр примирения организовал вывод мирных жителей из кварталов восточной части Алеппо через гуманитарные коридоры в районе Карим-Хун и Эль-Махаяр. Только в первую половину субботы, 10 декабря, таким образом город покинули более 20 тысяч мирных жителей. Одновременно с этим 1217 боевиков сложили оружие.

Люди выходят через гуманитарные коридоры «непрерывным потоком» в часть города, контролируемую сирийским правительством. На время вывода мирных граждан операция сирийских войск в Алеппо приостановлена. Она будет возобновлена после эвакуации жителей.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков обратился к террористам и боевикам из так называемой умеренной оппозиции, а также к их покровителям: "Не пытайтесь предпринимать каких-либо провокаций и тем более обстрелов мирных жителей, выходящих через гуманитарные коридоры".

Другое обращение генерал адресовал ко всем, кто на протяжении последних нескольких месяцев заявлял о готовности направить в Алеппо свою гуманитарную помощь: представителям США, Великобритании, Франции, Канады, а также Европейскому союзу и международным организациям.

"За последние двое суток из районов восточного Алеппо выведено российским Центром уже около 50 тыс. мирных жителей, которые нуждаются в обещанной вами гуманитарной помощи, - заявил Конашенков. - Пришло время проверить истинность ваших намерений".

«Большая часть Алеппо (93%) сегодня контролируется сирийским правительством», – информировали в Минобороны РФ.

Турецкая армия понесла потери после теракта смертника ИГ в районе города Аль-Баб.

Согласно сообщению ИГиловцев, в результате взрыва автомобиля, управляемого террористом-смертником (VBIED) в районе н.п. Baratah погибли более 20 турецких солдат и уничтожено свыше 10 единиц бронетехники.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила здание штаб-квартиры ИГ.

Латакия. Вооруженные формирования группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли из стрелкового оружия населенные пункты Раша и Хашхама, а также позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 962.

В окрестностях Ат-Туффахия артиллерия нанесла удары по путям передвижения бандформирований.

Отмечено боестолкновение в районе Кафр-Сенду.

Хомс. Усилиями ополчения, подразделения «Cheetah» из состава дивизии "Tiger Forces" и массированным авиаударам по наступающим боевикам ВКС РФ и ВВС САР, атака отражена, однако общая обстановка продолжает оставаться тяжелой (Фото 2,3).

Боевикам ИГ удалось захватить элеваторы.

Российские и сирийские военно-воздушные силы обеспечили решающую поддержку гарнизону Пальмиры с воздуха, атакуя боевиков ИГ вдоль трассы Sukhanah-Пальмира.

Воздушно-космические Силы РФ задействовали в операции стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и более 20 боевых вертолётов. ВВС Сирии, в свою очередь, уничтожили колонну автомобилей ИГ, двигавшуюся из посёлка Ас-Сухне в сторону Пальмиры. Также сирийские боевые самолёты оказывают активную поддержку с воздуха частям САА, остающимся в городе.

На вечер субботы город Пальмира находится под полным контролем Сирийской Арабской Армии. Вступившие ранее на городские улицы боевики террористической группировки "Исламское государство" вынуждены были отступить на окраины, подвергшись массированным авиаударам со стороны ВКС РФ и ВВС Сирии. Об этом сообщают как проправительственные источники, так и оппозиционные средства массовой информации, сообщает «Al-Masdar News».

Командование правительственными силами принял Генерал - майор Juma'a Al Jassem (Фото 4), успешный командир из элитной авиаразведки САР. Спецподразделения под командованием генерала обладают большим опытом ведения боевых действий в пустынной и гористой местности.

Ополчение и отряд «Cheetah» отразили атаку ИГ на пригородный квартал Пальмиры - Аль-Амария.

Приходят пока не подтвержденные сообщения, что Сирийской армии удалось вернуть часть высот у Пальмиры и газовое месторождение Al Maher.

Подкрепление и бронетехника САА прибывает на авиабазу Т4.

У военного аэродрома Эт-Тифор разбился истребитель МиГ-23 сирийских ВВС. Пилот успешно катапультировался.

Авиация коалиции под Пальмирой уничтожила 20 автоцистерн ИГ для перевозки нефти.

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джобар, Хараста, Кабун и Хауш-Фаддалия.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Арбил, Бала-Эль-Кадима, Хауш-Насри, Хараста, Хауш-эш-Шалак, лагерь Эль-Вафидин и спортивная площадка в населенном пункте Джобар.

Дараа. Боевики обстреляли города Дараа.

Военнослужащими 5–й и 9-й танковых дивизий САА освобожден город Аль-Факия, расположенный на севере провинции.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила нефтяную скважину ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила тактическую единицу, зону хранения химикатов, заминированный автомобиль, командный пункт, узел связи, склад оружия и боевую позицию ИГ.

У города Айн Иса – три тактические единицы, пять боевых позиций и два заминированных автомобиля ИГ.