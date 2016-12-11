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Сирийская армия и ополченцы отбили атаки боевиков ИГ на Пальмиру

опубликовано Артем Бережецкий в Вс, 11/12/2016 - 09:46 Статья: тема тэги гео
на Пальмиру
Банды ИГ атаковали Пальмиру с нескольких направлений. На подступах к городу завязались ожесточенные бои. А двумя днями ранее экстремистам удалось захватить несколько населенных пунктов и высот близ Пальмиры.

На высотах Джебель-эт-Тар, Хайян и Антара в районе древней Пальмиры (240 км от Дамаска)сирийские
ВВС наносят удары по позициям террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

После прибытия подкрепления, сирийская армия перегруппировалась и начала контратаку.
Сейчас экстремисты отброшены от города и отступают на юг и восток к оазису Эс-Сухна. Они пытались захватить расположенный в окрестностях города аэродром и нефтяные колодцы, но получили отпор.

Руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов отметил, что практически везде террористы занимают оборонительные позиции: и на этом фоне — для мотивации своих солдат на новые атаки — им нужен был быстрый успех.

Воздушно-космические силы России подняли в небо дальние бомбардировщики Ту-22М3 и более 20 боевых вертолетов. ВВС Сирии, в свою очередь, уничтожили колонну автомобилей ИГ, двигавшуюся в сторону Пальмиры из поселка Ас-Сухне. А сирийские самолеты оказывают активную поддержку с воздуха частям Сирийской арабской армии, остающимся в городе.

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