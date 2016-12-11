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Война добралась до Полтавщины

опубликовано alex1943 в Вс, 11/12/2016 - 10:03 Новость: тема тэги гео
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На Украине все чаще выясняют отношения как во время боевых операций. В пятницу, 9 декабря, неизвестные бросили одну гранату во двор частного домохозяйства в селе Овсюки Гребенковского района Полтавской области, а из второй гранаты соорудили растяжку на воротах. В домовладении проживает семья с пятью детьми.
Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

«Мужчина сообщил, что в его дом стреляли из оружия. На место происшествия выехали сотрудники полиции Гребенковского отдела полиции, специалисты-взрывотехники, спасатели, карета скорой помощи. Место события правоохранители окружили», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра была обнаружена растяжка на входных воротах к территории домохозяйства с гранатой Ф-1. Полицейские обезвредили гранату.
Также выяснилось, что во дворе взорвалась граната (предварительно РГД-5), взрывом повреждено асфальтовое покрытие диаметром около 10 см, стекло окна дома, на стене дома имеется пятно копоти диаметром около 2 м.
Жители дома — супруги и их пятеро детей не пострадали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к содеянному.

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