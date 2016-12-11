Война добралась до Полтавщины

На Украине все чаще выясняют отношения как во время боевых операций. В пятницу, 9 декабря, неизвестные бросили одну гранату во двор частного домохозяйства в селе Овсюки Гребенковского района Полтавской области, а из второй гранаты соорудили растяжку на воротах. В домовладении проживает семья с пятью детьми.Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

«Мужчина сообщил, что в его дом стреляли из оружия. На место происшествия выехали сотрудники полиции Гребенковского отдела полиции, специалисты-взрывотехники, спасатели, карета скорой помощи. Место события правоохранители окружили», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра была обнаружена растяжка на входных воротах к территории домохозяйства с гранатой Ф-1. Полицейские обезвредили гранату.

Также выяснилось, что во дворе взорвалась граната (предварительно РГД-5), взрывом повреждено асфальтовое покрытие диаметром около 10 см, стекло окна дома, на стене дома имеется пятно копоти диаметром около 2 м.

Жители дома — супруги и их пятеро детей не пострадали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к содеянному.