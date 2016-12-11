Япония проигнорировала протест США из-за подготовки визита Путина

Японские власти проигнорировали протест США касательно встречи в Токио премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина на следующей неделе.

Вашингтон уже неоднократно выражал своё недовольство предстоящей встречей Абэ и Путина в японской столице, которая официально состоится 15—16 декабря.

Обращаясь к Токио США призвали вести себя как можно более сдержанно в ходе визита в страну российского президента.

По мнению американцев, такой визит, возможно, мог бы уменьшить то давление, которое страны так называемой “семерки” сейчас пытаются оказывать на официальную Москву.

Власти Японии не стали обращать внимания на подобные призывы и заявили, что участие их страны во всем, что делает G7 – это важная задача, но она не стоит перед интересами Японии.

Японская сторона считает естественным "следование своим национальным интересам" в развитии двусторонних отношений с РФ, но подчеркнули, что прием у императора Акихито не будет организован.

Встречи российского лидера пройдут с премьер-министром Синдзо Абэ в Нагато и Токио.