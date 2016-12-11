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В Приднестровье стартовали выборы президента

опубликовано alex1943 в Вс, 11/12/2016 - 10:40 Новость: тема тэги гео
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Сегодня в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) началось голосование по избранию президента, всего открыт 261 участок, включая участки для голосования в местах временного содержания - медучреждениях и СИЗО.

Выборы продляться с 7:00 до 20:00 по местному времени (8:00 - 21:00 по Москве). На выборах работают международные наблюдатели, включая группу депутатов Госдумы РФ от всех фракций.

Во время пресс-конференции накануне дня голосования наблюдатели отметили высокий уровень подготовки к выборам, включая состояние избирательного оборудования (кабинок и урн для голосования, а также камер наблюдения) и уровень квалификации членов участковых избиркомов.

Избирательная база составляет порядка 418 тысяч избирателей. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более 25% избирателей. До нынешней избирательной кампании порог явки на президентских выборах в Приднестровье составлял 50%.

Основная борьба, как отмечают приднестровские и зарубежные эксперты, развернётся между нынешним президентом ПМР Евгением Шевчуком и спикером местного парламента, экс-министром внутренних дел Вадимом Красносельским, которого поддерживают крупный бизнес в лице ООО "Шериф", партия "Обновление" и первый президент Приднестровья Игорь Смирнов.

Пять лет назад Шевчук сумел обыграть во втором туре лидера партии "Обновление" Анатолия Каминского. Правивший в Приднестровье с 1990 года Игорь Смирнов тогда выбыл из избирательной гонки в первом же туре.

На пост президента Приднестровья кроме Шевчука и Красносельского претендуют также лидер коммунистов Олег Хоржан, бывший председатель Конституционного суда Владимир Григорьев, действующий прокурор республики Александр Дели и безработная жительница тираспольского пригорода - села Суклея Ирина Василакий.

За день до начала досрочного голосования, 5 декабря по решению Верховного суда с предвыборной гонки был снят лидер Общественного движения "Русский форпост" Геннадий Кузьмичев, который впоследствии призвал своих сторонников голосовать против всех.

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