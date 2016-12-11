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Наина Ельцина против Никиты Михалкова

опубликовано alex1943 в Вс, 11/12/2016 - 11:19 Новость: тема тэги гео
Наина Ельцина обрушилась с обвинениями в адрес кинорежиссёра Никиты Михалкова по поводу его критики в адрес так называемого «Ельцин Центра», как гнезда либералов-русофобов, занимающихся разрушением национального самосознания сотен детей, которых туда ежедневно приводят. Михалков утверждает, что сотрудники Центра не объективно повествуют об истории России, клевещут на её прошлое и настоящее.

Вдова первого президента РФ, в свою очередь, утверждает, что Михалков делает «лживые заявления». Сам в «Ельцин центре» никогда не бывал, а значит, не может давать объективных оценок.

Наину Ельцину, отстаивающую память своего мужа, понять, конечно, можно. Другое дело, какую память он оставил о себе не у своей семьи и приближённых, а у миллионов простых россиян? И вообще, когда только затевалось строительство этого Центра, неплохо было бы поинтересоваться мнением народа. Глядишь, сейчас и скандала бы не было, поскольку не было бы и самого Центра…

Василий Семёнов

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