ЕС готовит санкции против Испании и Португалии
опубликовано alex1943 в Вс, 11/12/2016 - 11:26 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
|
|
|
Мы в соцсетях
|
ЕС готовит санкции против Испании и Португалии
опубликовано alex1943 в Вс, 11/12/2016 - 11:26 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
|
Комментируем:
Пишем в блогах:
Сейчас на сайте 1 пользователь и 729 гостей.
Пользователи на сайте
Отправить комментарий