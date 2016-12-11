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ЕС готовит санкции против Испании и Португалии

опубликовано alex1943 в Вс, 11/12/2016 - 11:26 Новость: тема тэги гео
ES
Две страны на Пиринейском полуострове, похоже, вскоре попадут под санкционную раздачу. Ведь в Брюсселе ими весьма не довольны. Причина же недовольства в том, что обе страны не смогли вывести дефицит своих бюджетов на предписанный ранее уровень.

В Испании в 2015 году этот дефицит составил 5.1 процента. Тогда как по планам ЕС должно было быть 4.2 процента. В 2016 году тоже дефицит бюджета превышает запланированный на 0.3 процента. Не справляется и Португалия, где дефицит составляет 4.4 процента ВВП вместо 2.5 процента.

И никого не интересует, что после вступления в Евросоюз в этих странах были уничтожены по требованию Брюсселя целые хозяйственные отрасли. А с однобокой экономикой и выплывать труднее. Однако если уж Испания с Португалией не справляются с требованиями Евросоюза, то что тогда можно сказать об Украине? Неужели мы когда-нибудь услышим о европейских санкциях против Киева, где не только из дефицита не вылазят, но и воруют напропалую?


Василий Семёнов

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