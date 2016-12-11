Верховная Рада отрежет телевидению русский язык

Глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий подал на рассмотрение депутатов ВРУ законопроект, предусматривающий увеличение телевизионного вещания на украинском языке в два раза. Разумеется, за счёт сокращения русскоязычного вещания. На «щэнэвмэрлой» всегда так: что бы ни делалось в пользу мовы, всегда происходит в ущерб москальской речи.

При этом «духовник» Княжицкий милостиво заявляет: «каждый гражданин имеет право на частную жизнь, и может решать на каком языке разговаривать с семьёй. Хоть на китайском. Государство же должно делать своё».

Однако лиха беда начало! Окончательно вытеснив русский язык с телевидения и радиовещания, а также из сферы печатной продукции, укроинквизиторы неизбежно доберутся и до бытовой сферы. Сначала запретят использовать русский язык в публичных местах (что уже сейчас иногда происходит), а потом и в семьях.

А там, глядишь, заставят граждан отчитываться и о том, на каком языке они сны видят. Не дай Бог на русском!