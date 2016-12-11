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На слёте балто-черноморских пенсионеров Кучма сравнил Путина с Богом

опубликовано alex1943 в Вс, 11/12/2016 - 11:45 Новость: тема тэги гео
BALTIKA
На междусобойчике в Киеве, торжественно названном Балтийско-Черноморским форумом «Через диалог к доверию», бывший президент Украины Леонид Данилович Кучма произнёс весьма знаменательную фразу: «Мне часто задают вопрос: от кого зависит решение наших глобальных проблем? Я всегда отвечаю – от Господа Бога и от Путина».

Далее, правда, Кучма оговорился в том смысле, что до Бога-то высоко, а до Путина далеко. Практически не докричишься. А Леонид Кравчук поддержал в этом своего сменщика: «Мы надеемся, что достучимся к нему (Владимиру Путину). Это главный смысл нашего института. Я верю, что не всё президент России понимает так, как на самом деле». Кравчук, видимо, готов провести с Путиным ликбез и открыть ему глаза на происходящее.

А вообще этот форум «вчерашних» свёлся к тому, что балто-черноморцам все должны. Евросоюз – деньги, оружие и безвизовый режим. США – деньги, оружие и политическую поддержку. МВФ – исключительно деньги, а Россия – опять же деньги, Крым и Донбасс.

Ну, а сами-то что? А ничего. Как раньше не могли, так и сейчас. Что же до Путина, так он, конечно, не Бог, но своими решениями изменяет облик всего мира. Так что где-то Леонид Данилович в своём сравнении прав.


Василий Семёнов

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