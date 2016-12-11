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В Турции объявлен национальный траур

опубликовано alex1943 в Вс, 11/12/2016 - 12:33 Новость: тема тэги гео
TURZIJ
Национальный траур объявлен на всей территории Турции из-за двойного теракта в Стамбуле, унесшего, по последним данным, жизни 29 человек, среди погибших 27 сотрудников полиции и двое гражданских Как сообщила газета Milliyet, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Согласно указу, на всех госучреждениях будут приспущены государственные флаги.
Взрывы прогремели в Стамбуле в субботу около 22:30 (совпадает с московским) на дороге у северо-западной стены стадиона Vodafone Arena и в парке рядом с ареной. На дороге возле автобуса со спецназом полиции была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Через несколько секунд в парке нападение совершил террорист-смертник.

По последним данным, число жертв составило 38 человек - 20 из них сотрудники правоохранительных органов. 166 человек получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии. Глава турецкого МВД ранее сообщил, что по подозрению в причастности к организации теракта уже задержаны 13 человек.

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