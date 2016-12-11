Донецкое «перемирие» на утро11декабря

Как сообщает сегодня источник в силовых ведомствах ДНР, украинские террористы с вечера не пожалели снарядов. 470 артснарядов и мин прилетели с вражеской территории по прифронтовым районам Республики вдоль всей линии соприкосновения. Под огонь ВСУ попали 13 населенных пунктов ДНР.

«Украинские военные с 18:00 до 01:00 выпустили 470 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе столицы, Еленовка на юго-западе Донецка, Зайцево под Горловкой, селам Саханка, Ленинское, Коминтерново, Октябрь Новоазовского района на юге страны, Васильевка, Спартак Ясиноватского района, Докучаевску и окрестностям Ясиноватой», — рассказали в военном ведомстве.

Из гранатомета и крупнокалиберного пулемета был обстрелен контрольно-пропускной пункт «Майорск» на севере Горловки. Собеседник добавил, что также с позиций украинских силовиков были выпущены десятки снарядов из вооружения БМП.

В оперативном командовании ДНР сообщили, что за сутки в Республике из-за обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения семь частных домов. «За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков зафиксированы повреждения домов: в Докучаевске — один дом, три дома повреждены в селе Спартак к северу от Донецка, три дома в поселках Старомихайловка и Трудовские на западе Донецка», — сообщил представитель командования.

Руководитель администрации Саханки Игорь Нагорный сообщил: «Утренним обстрелом со стороны украинской армии было частично разрушено здание сельской школы, попаданием снаряда была уничтожена несущая стена спортивного зала, многочисленные осколочные повреждения». Кроме того, поврежден один жилой дом. «На момент обстрела люди находились дома, к счастью никто не пострадал, а вот дом практически разрушен», — добавил Нагорный.

Он сообщил также, что зафиксированы «прилеты» 115 снарядов и мин, обстрел продолжается.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.