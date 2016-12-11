О «преступлениях против человечности»

Госсекретарь США Джон Керри по смыслу своей деятельности, похоже, пытается играть роль доброго Санта Клауса для боевиков, ведущих вооруженную борьбу против правительства Сирии. В очередной попытке спасти остатки бандформирований, действующих в Алеппо, американский чиновник потребовал прекратить обстрелы, на том основании, что они «безответственны», поскольку нарушают «принцип верховенства права», и во многих случаях «считаются преступлениями против человечности».

Красиво? Ничего подобного уважаемый представитель американской администрации не произносил ни в отношении варварских обстрелов гражданского населения в Донбассе, ни в отношении обстрелов российского госпиталя в Алеппо, ни в отношении применения боевиками «умеренной оппозиции» химического оружия (в том числе, против гражданского населения Сирии). И уж тем более, в отношении боевиков, системно терроризировавших население Сирии по политическим или этническим поводам. Таким образом, американская администрация по политическим соображением трактуем международное право весьма произвольно.

Фактически, господин Керри давно себя дискредитировал, по результатам выполнения договоренностей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Военная операция в Алеппо стала результатом срыва этих самых договоренностей и несоблюдения многочисленных «перемирий». Более того, ответственность за срыв мирного процесса американская администрация возложило на Россию и Сирию. Американцы вместе со своими региональными партнерами пыталась создать в Алеппо «альтернативное сирийское правительство». Примерно так, как это было в ливийском Бенгази.

Операция по свержению «режима Асада» выглядела довольно предсказуемо. «Альтернативное правительство Сирии», которому запад и партнеры оказывают всестороннюю помощь, «закрытое небо для ВВС Сирии» и марш на Дамаск с ударами с воздуха по позициям сирийской правительственной армии. План был не нов, однако он не учитывал, что, как говорили древние, невозможно два раза войти в одну и ту же реку. «Все течет, все изменяется», Иран и Россия на сирийском геополитическом рубеже активно вмешались.

Заметим, что Китай, кроме общих слов, вел себя довольно тихо, занимаясь своей экономикой. Китайское руководство ждало и дождалось. В США к власти пришли люди, которые намерены вернуть производство своих компаний на американскую территорию. С приходом Дональда Трампа следует ожидать китайскую активизацию, в том числе на российском внешнеполитическом направлении.