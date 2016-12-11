Стыдно, что на Украине нет современной детской клиники, — доктор

Главная специализированная детская больница страны «Охматдет» в ужасном состоянии: из-за дыр в стенах корпусов дует ветер, из трех рентген-аппаратов работает только один и вообще отсутствует такой необходимый медикам томограф. Вместе с тем, сверхдорогое оборудование, которое помогает лечить от раковых опухолей, уже четыре года пылится в подвале, ведь аппарат просто некуда поставить — новый корпус в «Охматдете» ждут с 2011 года.

Уже несколько лет в столице майдана продолжается строительство нового, необходимого современного корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

«Стыдно, когда одно из крупнейших европейских государств не имеет никакой современной детской больницы», — отмечает заведующий отделением трансплантологии костного мозга Олег Рыжак.

Отделение, которое возглавляет медик — единственное на всю Украину, где детей лечат от лейкоза. Однако там всего шесть коек для тех, кому сделали пересадку. Господин Олег убежден: когда новое здание «Охматдета» таки завершат, значительно меньше детей придется лечиться за границей.

Но пока, в уникальной детской больнице, куда привозят детей со всех областей страны, банально не хватает оборудования. Из трех стационарных рентген-аппаратов работает только один. К тому же в главной детской клинике страны «404» из-за отсутствия томографа — на МРТ пациентов приходится отправлять в другие больницы или частные центры.

«Конечно, нам очень не хватает МРТ и это большая проблема. Ведь очередь из маленьких детей до пяти лет стоит на два и более месяца», — рассказывает заведующий отделом радиологии Владимир Пляцек.

Всем необходимым обещали оборудовать новый корпус. С 2012 года в подвале хранят важный аппарат, стоимостью в несколько миллионов долларов — линейный ускоритель. Он мог бы уже спасать от раковых опухолей сотни детей, но пока такое ценное оборудование поставить некуда.

Еще в 2011 году, когда началось строительство нового блока «Охматдета», из бюджета планировали выделить почти два миллиарда гривен. Сейчас здание без внутренних работ. К тому же нужно еще и переделывать крышу, потому что старая кровля начала протекать. Двух руководителей ГП «Укрмедпроектбуд», которое выступает заказчиком строительства, подозревают в хищении средств, по ним ведется следствие. Поэтому, когда в 2015 году за корпус «Охматдета» взялись снова, работы погрязли в судах между подрядчиками, заказчиками и проверяющими органами. Однако, два месяца назад Кабмин нашел нового подрядчика, и из-за повышения цен, стоимость строительства возросла с почти двух до более трех миллиардов гривен.