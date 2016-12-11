Во время тендеров в «Укрзализныце» болты закупались по цене автомобилей

Специализированная антикоррупционная прокуратура изучает ситуацию с тендерам на «Укрзализныце», в частности, закупки по завышенным ценам скрепляющих деталей железнодорожных путей. В результате расследования нарушений при проведении тендеров в «Укрзализныце» к ответственности привлечены уже пять человек.

Об этом сообщил антикоррупционный прокурор Украины Назар Холодницкий.

Прокурор, в частности, сообщил: «у нас есть вопросы по „Укрзализныце“, в том числе, по тендерам. Но поймите, мы правоохранительные органы — и САП и НАБУ. Для чего тогда создаются тендерные комиссии в „Укрзализныце“? Для чего тогда контролирующий орган Министерства инфраструктуры? Мы не можем заменить органы исполнительной власти. Нами сейчас пытаются заменить все. Так, мы вынуждены работать по тендерам, если уже есть подозрения. Но люди, которые эти тендеры проводят, должны понимать последствия своих действий».

Назар Холодницкий отметил, что в результате расследования нарушений при проведении тендеров в «Укрзализныце» к ответственности привлечены уже пять человек.

«Сейчас уже пять человек по тендерам „Укрзализныцы“ под стражей. У нас это дело имеет хештег „Дело о болтах и гайках“ — там, где закупали болты по цене Дэу Ланоса. И те, кто сейчас проводит новые тендеры должны понимать будете так и дальше проводить, мы и за вами придем. Потому что нельзя покупать горючее для дизельных поездов по 30 или 25 гривен, когда на заправке оно стоит 21 гривну. Это коррупционный бизнес. Но для этого у нас есть эти контролирующие органы, в „Укрзализныце“ есть службы качества, контроля, у них своих ревизионных комиссий три или четыре. И быть руководителю или министру просто недовольным — это не выход. Надо что-то делать в этом направлении. Ведь если вы видите, что есть признаки заговора, вы имеете право этот тендер отменить. Но они не отменяются, а продолжаются», — отметил прокурор.