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Главная Боевики литовско-польско-украинской бригады начали свой шабаш в Польше опубликовано vinodelov в Вс, 11/12/2016 - 15:48 Новость: тема тэги гео В воскресенье, 11 декабря, в Республике Польша стартовали военные командно-штабные учения «Common Challenge — 16» в которых принимают участие украинские каратели в составе Литовско-польско-украинском бригады. Командование ЛитПолУкрбрига и офицеры штабов приданных батальонов уже прибыли на полигон Вооруженных сил Республики Польша «Демба». К маневрам привлечено 18 украинских офицеров национальной составляющей ЛитПолУкрбрига под руководством заместителя командира бригады полковника Владимира Юданова. Также в обучении примет штаб десантно-штурмового батальона 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС Украины под командованием комбата майора Олега Баляса. «Мы прибыли на полигон, и начали подготовку к нынешнему итогового екзамену — сертификационного „Common Challenge — 16“. Международная сертификационная комиссия, в состав которой входят военнослужащие США, Польши, Литвы и Украины, в соответствии со стандартами НАТО проверит готовность командования многонациональной бригады к выполнению широкого спектра военных операций», — рассказал полковник Владимир Юданов. Командно-штабные учения «Common Challenge — 16» пройдут с 11 по 16 декабря. :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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