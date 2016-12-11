Интерпол не будет заниматься розыском Онищенко

Адвокат народного депутата Олег Ищенко убежден что решение Интерпола основано на том, «что его преследование на Украине происходит по политическим мотивам». Интерпол принял решение не объявлять народного депутата Украины Александра Онищенко в международный розыск и с момента принятия решения прошла уже «не неделя и даже не две», сообщил адвокат депутата.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что еще в августе передало все документы на объявление Онищенко в международный розыск через Интерпол. Против Онищенко на Украине было возбуждено дело по статье «хищение госимущества в особо крупных размерах».

По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании «Укргаздобыча» при содействии Онищенко, получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.

После того как Онищенко обнародовал компромат на Порошенко, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.