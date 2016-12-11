Неожиданно: вместо политиков первый президент Украины предлагает сделать переговрщиками по Донбассу «высокоморальных людей»

«Старый лис» украинской политики Леонид Кравчук убежден, что войну на Донбассе можно остановить так: на Украине и в России отобрать по пять человек, которые являются моральными авторитетами и никогда не были замешаны в политике и посадить их за стол переговоров.

«Когда люди говорят — пушки молчат, — заявил экс-президент Кравчук. — Я предлагаю такой вариант. Пусть за стол переговоров с одной стороны сядет пять высокоморальных россиян, которые никогда не были ни замешаны в политике, но являются значимыми личностями в стране. То же самое и от Украины. Вместе они предложат план решения наболевших вопросов, а затем положат этот план господам Путину и Порошенко на их столы. Пусть те посмотрят и скажут, хотят они это делать или нет».

А еще год назад пан Кравчук заявлял, что Донбасс нужно отгородить от Украины и к приезду в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга официально возглавил Движение «За Украину в НАТО». А в начале 90-х тот же Кравчук быстро перелицевался из коммуниста государственника-националиста и на волне народной эйфории стал тем первым президентом Украины, с которого началось разграбление тогда еще богатой и сильной страны. А теперь вот поучает со стороны: «Нужно всегда искать выход из положения, нельзя из-за прямоты отдельных личностей терять тысячи убитых людей. Нельзя слать похоронки матерям, женам и детей. Если у них есть хотя-бы капля человеческого и гуманного»… Правда не говорит, сколько лет нужно будет искать и согласовывать «высокоморальных людей» с Киевом, чтобы посланные низкоморальными украинскими политиками войска перестали уничтожать Донбасс.