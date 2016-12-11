Украинская артиллерия оставила поселок Еленовку без света, били снарядами методично

Как сообщил глава администрации Еленовки Игорь Сякерин (поселок находится в 27 км. от Донецка), обстрелами ВСУ повреждены линии электропередачи в юго-западной части столицы ДНР. В результате вся Еленовка осталась без света. Обстрел длился довольно долго, применялось явно что-то тяжелое, сообщают очевидцы.

Источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что обстрел окрестностей населенного пункта велся из артиллерийских орудий калибра 122 мм из района оккупированной ВСУ Новомихайловки (вблизи Красногоровки). В общей сложности украинской стороной было выпущено порядка 75 артиллерийских снарядов.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены семь домов в Докучаевске и на окраинах Донецка. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР, приводя уточненные данные. «За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских боевиков зафиксированы повреждения домов. В Докучаевске — один дом, три дома повреждены в селе Спартак к северу от Донецка, три дома в поселках Старомихайловка и Трудовские на западе Донецка», — сказали в ведомстве.