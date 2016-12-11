Главная

Украинская артиллерия оставила поселок Еленовку без света, били снарядами методично

опубликовано vinodelov в Вс, 11/12/2016 - 18:44 Новость: тема тэги гео
пушки

Как сообщил глава администрации Еленовки Игорь Сякерин (поселок находится в 27 км. от Донецка), обстрелами ВСУ повреждены линии электропередачи в юго-западной части столицы ДНР. В результате вся Еленовка осталась без света. Обстрел длился довольно долго, применялось явно что-то тяжелое, сообщают очевидцы.

Источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что обстрел окрестностей населенного пункта велся из артиллерийских орудий калибра 122 мм из района оккупированной ВСУ Новомихайловки (вблизи Красногоровки). В общей сложности украинской стороной было выпущено порядка 75 артиллерийских снарядов.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены семь домов в Докучаевске и на окраинах Донецка. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР, приводя уточненные данные. «За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских боевиков зафиксированы повреждения домов. В Докучаевске — один дом, три дома повреждены в селе Спартак к северу от Донецка, три дома в поселках Старомихайловка и Трудовские на западе Донецка», — сказали в ведомстве.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!