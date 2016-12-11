В нищей стране богатыми будут только вышибалы долгов — украинский адвокат

Обнищание народа Украины привело к тому¸ что людям нечем расплачиваться за растущие коммунальные долги, нечем гасить кредиты, которые они брали в украинских банках еще до майдана. Чтобы выбить их, на Украине решено частные исполнительные службы приравнять к государственным. По сути, они станут теми же частными коллекторскими компаниями.

Сегодня количество самих коллекторских компаний на Украине стремительно растет, потому что выбивание долгов, опись имущества и другие способы отъема денег и имущества у населения приносят хороший доход вышибалам, считает украинский адвокат Ростислав Кравец.

Не стоит забывать и об уничтоженной НБУ банковской системе, приведшей к появлению на рынке невиданного количества предложений по продаже долгов по довольно привлекательным схемам, говорит он.

«Уже давно никто не обращает внимание на существующий мораторий обращения взыскания на жилье, игнорируются нотариальные инструкции и законодательные акты. Выкидывание граждан, имеющих даже незначительные долги по ипотечным кредитам, на улицу, стало абсолютно обыденным и ежедневным событием. Количество жилья, переоформленного на эти компании, давно превысило несколько тысяч объектов, — говорит Кравец. — Сверхприбыльность этих схем чудесным образом создала даже для государственной фискальной службы табу на контроль за деятельностью этих компаний, получающих астрономическую прибыль и странным образом избегающих уплату налогов в Украине».

На всем этом фоне появление частных исполнителей (закон еще летом подписан президентом Украины) сделает этот бизнес еще более прибыльным и успешным. Хоть законодательством и запрещено частным исполнителям заниматься выселением, однако это им никоим образом не помешает сделать жизнь любого должника просто невыносимой.