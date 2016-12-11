На телеканале, принадлежащем Порошенко по-прежнему платят зарплату в конвертах и штрафуют журналистов

Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Немецкие журналисты утверждают, что, как и до майдана, сегодня каждый второй украинец получает зарплату «в конверте».

Об этом говорил в своем недавнем выступлении и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, назвав шокирующие Запад цифры: половина украинских предприятий находятся «в тени». Автор немецкой публикации сетует, мол, украинский премьер не упомянул один важный факт, что на 5-м телеканале, который принадлежит президенту Украины Порошенко, та же история — «теневые зарплаты».

Немецкий журналист рассуждает: «Мультимиллионер Порошенко, который стал богатым после распада Советского Союза, с помощью банков, автомобильных заводов, верфей и медийных компаний, но, прежде всего, с помощью своей шоколадной империи накопил богатства в мутной воде олигархии. Во время избирательной кампании, которая привела его к президентству после революции 2014 года, Порошенко выступал с лозунгом „Жить по-новому“ и обещал покончить с коррупцией. Однако теперь появляется все больше доказательств того, что частная телекомпания „Пятый канал“, принадлежащая украинскому президенту, платит „серые зарплаты“ своим сотрудникам». Причем узнал об этом немецкий журналист от своих киевских коллег, работавших на 5-м. В прошлом году уже появлялись сообщения о «конвертируемой» зарплате на телеканале Порошенко, но дело это замяли, ведь это канал самого президента Украины!

Frankfurter Allgemeine Zeitung установила контакт в общей сложности с десятью нынешними и бывшими сотрудниками «5 канала». Трое из них отказались говорить, но семеро подтвердили высказанные обвинения. И никто из них не отрицал наличия подобной практики. Они также рассказали, что на предприятии существует система штрафов. Двое из семи человек заявили о своей готовности для подтверждения сказанного назвать свои имена, тогда как пять человек попросили об анонимности.