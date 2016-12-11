Жителей Мариуполя предупреждают о минах, которые установили украинские вояки

Эта фотография (см. фото) сделана сегодня в Мариуполе. Мы видим азовское побережье, пляж и табличку, которая предупреждает об опасности. Здесь мины.

Первый раз, напомним, украинские саперы минировали Азовье в декабре 2014 года. В частности, военные инженеры тогда установили десятки противодесантных мин вдоль участка побережья. Уже позже — весной 2016 года украинские военные соорудили на азовском побережье целое «минное заграждение».

Как было тогда заявлено, «новые мины сработают на любой водный транспорт противника: десантный, боевой или простое плавсредство. Они не двигаются в воде и стоят устойчиво на дне. К ним прикреплены штанги, которые и приводят мины в действие, когда судно или катер задевают их». Но специалистов это не успокаивает. Море часто штормит. Иногда бывают такие штормы, что вырывают с корнями деревья и валят строения. Вся эта сила идет из моря и способна не просто «выдернуть» мину с того места, где она установлена, но и отнести ее на большое расстояние. Добавьте к этому мины, которые устанавливались стихийно, то есть как попало, и станет понятно, что азовское побережье вблизи Мариуполя может стать весьма опасным местом, предупреждают специалисты. Подтверждение этим выводам — таблички на зимнем пляже.