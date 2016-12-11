Песенный флешмоб: дети ЛНР призывают к миру

А исполнении детей города Петровское прозвучала песня «Аист на крыше». Лучше всего о песне скажут слова из нее: «Люди, прошу вас, потише, потише. Войны пусть сгинут во мгле. Аист на крыше, аист на крыше, мир на земле!».

Напомним: флешмоб советских песен, начатый студентами музучилища украинского Запорожья три недели назад, захватил практически все постсоветское пространство. Ежедневно в интернете появляются видео, где жители стран СНГ исполняют любимые песни СССР, которые объединяют их до сих пор: «Смуглянка», «Катюш», «Солнечный круг», «Вставай, страна огромная» и многие другие песни для разъединенных границами и политиками людей звучат как пароль и призыв: мы помним, мы едины!