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Песенный флешмоб: дети ЛНР призывают к миру

опубликовано vinodelov в Вс, 11/12/2016 - 20:35 Новость: тема тэги гео

А исполнении детей города Петровское прозвучала песня «Аист на крыше». Лучше всего о песне скажут слова из нее: «Люди, прошу вас, потише, потише. Войны пусть сгинут во мгле. Аист на крыше, аист на крыше, мир на земле!».

Напомним: флешмоб советских песен, начатый студентами музучилища украинского Запорожья три недели назад, захватил практически все постсоветское пространство. Ежедневно в интернете появляются видео, где жители стран СНГ исполняют любимые песни СССР, которые объединяют их до сих пор: «Смуглянка», «Катюш», «Солнечный круг», «Вставай, страна огромная» и многие другие песни для разъединенных границами и политиками людей звучат как пароль и призыв: мы помним, мы едины!

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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