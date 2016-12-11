Знаменитые дрессировщики братья Запашные приедут в Донецк и Луганск

Об этом журналистам рассказал Народный артист России, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный: «Да, мы планируем в ближайшее время посетить ДНР. Много приглашений нами было получено, но гастрольный график нам с братом никак не позволял до сегодняшнего момента посетить ни один из цирков Луганска или Донецка».

Легендарные дрессировщики, представители известной цирковой династии братья Эдгард и Аскольд Запашные объявлены не въездными на территорию нынешней Украины, поскольку с самого начала так называемой «АТО» объявленной киевской властью на Донбассе, заявили, что это — гражданская война.

Кстати, сейчас в Российской Федерации проходит первый гастрольный тур молодого сборного циркового коллектива Донецкой Народной Республики.