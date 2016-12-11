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Главная Как развивалось наступление боевиков на Пальмиру опубликовано Марат Мусин в Вс, 11/12/2016 - 21:30 Новость: тема тэги гео Боевики имели правильный прогноз погоды и всего за одну ночь перед началом вчерашнего пасмурного дня стянули к Пальмире большие силы, обеспечив четырех кратное преимущество над подразделениями Сирийской арабской армии. Для которой атака на город оказалась внезапной. Вчера ночью боевиками был взят только элеватор и газовые поля вокруг Пальмиры. Сегодня в обед началась вторая атака ИГИЛ, отряды которого атаковали город сразу с трех сторон при поддержке танков, БМП и артиллерии. Только с одного южного направления город атаковали 14 танков. К обеду боевики вошли на окраины Пальмиры, взяли "треугольник". В полдень была окружена цитадель, где оставались подразделения САА и Хезболы. Сегодня вечером подразделения САА оставили цитадель и отошли на соседнюю высоту. Основные силы САА отошли к Байрату в 20 км. от Пальмиры. Сейчас там идут тяжелые бои.

Из Идлиба было перекинуто 5 тыс. боевиков на "Щит Ефрата" в Эль Баб. Вероятно, именно эти боевики и были переброшены в Пальмиру. У наших военнослужащих убитых нет, они вышли из окружения, но есть раненые. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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