Главная

Как развивалось наступление боевиков на Пальмиру

опубликовано Марат Мусин в Вс, 11/12/2016 - 21:30 Новость: тема тэги гео
Боевики имели правильный прогноз погоды и всего за одну ночь перед началом вчерашнего пасмурного дня стянули к Пальмире большие силы, обеспечив четырех кратное преимущество над подразделениями Сирийской арабской армии. Для которой атака на город оказалась внезапной. Вчера ночью боевиками был взят только элеватор и газовые поля вокруг Пальмиры. Сегодня в обед началась вторая атака ИГИЛ, отряды которого атаковали город сразу с трех сторон при поддержке танков, БМП и артиллерии. Только с одного южного направления город атаковали 14 танков. К обеду боевики вошли на окраины Пальмиры, взяли "треугольник". В полдень была окружена цитадель, где оставались подразделения САА и Хезболы. Сегодня вечером подразделения САА оставили цитадель и отошли на соседнюю высоту. Основные силы САА отошли к Байрату в 20 км. от Пальмиры. Сейчас там идут тяжелые бои.
Из Идлиба было перекинуто 5 тыс. боевиков на "Щит Ефрата" в Эль Баб. Вероятно, именно эти боевики и были переброшены в Пальмиру. У наших военнослужащих убитых нет, они вышли из окружения, но есть раненые.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Марат Мусин ::

Автор (или псевдоним)
Марат Мусин

О себе

Стратегии, аналитика, экспертиза