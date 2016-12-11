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Отдельно взятый украинский телеканал таки «прорвался» в Донецк, хотя и с плохой картинкой

опубликовано vinodelov в Вс, 11/12/2016 - 22:02 Новость: тема тэги гео
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Заместитель директора телеканала «ДоТебе» (по версии Киева — Донецкое областное ТВ) Илья Суздалев уверяет, что этот канал теперь добивает до Донецка.

Для доказательства этого Суздалев опубликовал на своей странице в Фейсбук фото, снятое с телеэкрана одним из жителей отдаленного от центра спального района Донецка. На этом фото видно, что, хоть и в плохом качестве, картинка украинского телеканала все-таки есть.

Вот что пишет Илья Суздалев: «Только что прислали из Донецка. Глубокий Пролетарский район — кто знает, это практически тыл. В относительно смотрибельном качестве телеканал „До ТеБе“ (Телеканал До ТеБе, Радіо Голос Донбасу). Приславший человек говорит, что раньше нас в эфире не было… Очень важно, что теперь в Донецке люди могут смотреть региональный украинский телеканал и знать, как и чем живет украинская (по факту) часть Донецкой области».

Напомним: 5 декабря президент Украины Порошенко прибыл в оккупированный ВСУ Славянск, чтобы торжественно открыть телевышку на горе Карачун, предназначенную для возобновления украинского вещания на территорию ДНР. После этого экс-замминистра информационной политики Украины Татьяна Попова заявила, что мощности сигнала этой вышки хватает только на 67 километров, а от Славянска до территории ДНР расстояние гораздо большее: «Телевизионная вышка на горе Карачун в Славянске из-за ограниченных технических характеристик не сможет транслировать сигнал на оккупированных территориях Донбасса, что идет вразрез с первоначальными планами». Теперь вот выяснилось, что, что поставленные Киевом телевизионные задачи все-таки выполняются, хотя и не все, и с плохим качеством.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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