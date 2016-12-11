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Известного украинского волонтера обокрал наркоман

опубликовано vinodelov в Вс, 11/12/2016 - 22:16 Новость: тема тэги гео
авто гая

Активный участник евромайдана Мирослав Гай известен на Украине тем, что прежде, чем заняться волонтерской работой, сам воевал на Донбассе, в так называемой «АТО». Теперь же снабжает боевых «побратимов» всем, что привычно не додает минобороны Украины — от лекарств и продуктов до военной амуниции и техники. А обокрали автомобиль волонтера в Киеве, причем сделал это, по словам полицейских, наркоман.

Вот что пишет Ярослав Гай об этом на своей странице в Фейсбук: «Четыре года! Майдан, война, бомбежки, перестрелки, все пережила моя машина, мой Росинант. И вот сегодня, какой-то урод, разбил стекло и вытащил мою военную сумку с кимоно и перчатками. Сепары меньше вреда нанесли этой машине, чем этот нарик!».

По словам волонтера, полицейские, которые оформляли его заявление, сказали, что таких краж сейчас много и полиция ничего с этим сделать не может. «Мы их ловим, а суды отпускают. Недавно один нарик прямо в машину залез и начал там колоться. Приехали копы, стали вытягивать его, а он их шприцом поколол, а там весь букет, в котором гепатит самое детское. Так его тоже отпустили», — сказали правоохранители украинском волонтеру. А еще пообещали, что «если так будет и дальше, то страну накроют самосуды».

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Автор (или псевдоним)
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