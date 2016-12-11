Откровенно: государство само создало «пенсионный туризм» — омбудсмен Верховной рады Украины

«Если вы пенсионер из Харькова и едете жить в Киев, то вам достаточно просто написать заявление и вы будете получать свою пенсию в Киеве удобным для вас способом. А если вы переселенец, то вас будут проверять кучей разных способов. И если вам таки подтвердят право получать пенсию, то делать это вы сможете только в «Ощадбанке», — заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская.

«Мы сами породили ситуацию пенсионного туризма, а теперь пытаемся его преодолеть. Но корень проблемы в том, что мы прекратили выплачивать пенсии тем, кто остался на неподконтрольных территориях. Однако люди возвращаются туда, потому что им трудно найти свое место здесь и крышу над головой. Для того чтобы получить эти пенсии, проходят очереди, КПВВ, проверки. И рискуют быть лишенными этой пенсии из-за элементарного опоздания на проверку», — подчеркнула омбудсмен.

Напомним: Киев прекратил выплаты пенсий жителям ДНР и ЛНР осенью 2014 года, хотя по-прежнему утверждает, что они — жители Украины. Для того, чтобы получить честно заработанные за трудовую жизнь пенсии, старики вынуждены выезжать на территорию, подконтрольную Киеву, да еще постоянно доказывать разными справками, что они там живут и не являются «террористами-сепаратистами». Было немало случаев, когда старики умирали в очередях на украинских КПП, не дождавшись разрешения на пересечение «границы».