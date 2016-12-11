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В Одесской области задержана ОПГ, в которую входили депутаты, судьи и работники спецслужб Украины

опубликовано vinodelov в Вс, 11/12/2016 - 23:23 Новость: тема тэги гео
спецоперация

Все воскресенье, 11 декабря, в курортном местечке Затока под Одессой проходила спецоперация по задержанию членов организованной преступной группировки (ОПГ).

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в состав ОПГ входили местные депутаты, судьи, полицейские и даже работники СБУ. По его словам, все они дружно занимались махинациями с дорогой землей в курортной зоне. Кроме того, члены этой ОПГ подозреваются в поджогах, вымогательстве и грабежах. Нанесенный ущерб исчисляется миллионами долларов.

В течение дня было проведено более 60 обысков, и этот факт говорит о масштабности специоперации. Уже зафиксировано и внесено в материалы уголовного производства более 50 эпизодов преступной деятельности. В том числе, покушение на убийство, поджог баз отдыха и санаториев с целью перераспределения земли, а также факты прямого вымогательства и другие преступления. Кроме того, речь идет о манипуляции избирательным законодательством и организации фиктивного голосования. «Один из ярких примеров, накануне голосования в поселке, где 1300 избирателей, „прописывали“ еще по 750. Этот „электорат“ и дал возможность прийти к власти ОПГ», — отметил Аваков.

Дело, по которому проводилась спецоперация, касается защиты прав эстонских инвесторов от ОПГ, которая требовала процент от привлеченных инвестиций за право ведения бизнеса в Одесском регионе.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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