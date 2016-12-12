О кризисе в районе Пальмиры

Губернатор провинции Хомс (Сирия) Талал Барази признал , что боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) взяли под контроль ранее освобожденную Пальмиру. Под давлением превосходящих сил противника сирийская правительственная армия отступила, боевики с боем вошли в город. Российские гражданские эксперты полагают , что наступление на Пальмиру является отвлекающим. Оно должно отвлечь сирийские правительственные силы от Алеппо и поддержать моральный дух «исламистов».

По некоторым оценкам в штурме Пальмиры приняло участие не менее 5 тысяч боевиков, прибывших из района находящегося в Ираке города Мосула. Бывший начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Юрий Балуевский считает, что повторный захват боевиками Пальмиры является следствием просчетов в военном планировании.

В принципе, это говорит не только о слабости планирования, но и разведки. Как можно оставлять города, имея полное превосходство в воздухе? Однако, практика войны в Сирии показывает, что это возможно. Американцы, видя, что в Алеппо дела идут неважно, вероятно решили обеспечить боевикам «коридор» на Пальмиру. Можно сказать, американское командование и партнеры бросили в бой «пожарную команду». Иракцам, кстати тоже досталось. СМИ ранее сообщали, что от «дружественного огня» американской авиации было уничтожено подразделение иракской армии общей численностью до роты.

Оценивая ситуацию трезво, видим довольно слабую разведку сирийской армии и ее союзников, и сосредоточившихся боевиков, внезапно атаковавших Пальмиру. Откуда они взялись? Здесь, как минимум возможны три направления: Первое – «коридор из Мосула» (о чем выше), второе – «Щит Евфрата» и "привет от Турции", третье – вышли из Алеппо (сами или по амнистии(?)). Ситуацию можно оценить как кризис в целях отвлечения правительственных сил из северной Сирии. Престиж - дело второстепенное. На войне города переходят из рук в руки и это дело обычное. Плохо то, что похоже, вообще плохо готовились. Иначе, где упреждающие тактические меры или хотя бы инженерные заграждения.