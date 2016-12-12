Сводка событий в Сирии за 11 декабря 2016 года

Россия и США пока не достигли договоренности в вопросе выхода боевиков из сирийского Алеппо, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. «То, что сообщается по западным агентствам, не обязательно соответствует действительности. Самое главное, что в этой связи необходимо отметить, это то, что мы, Россия, наша группировка в Сирии на протяжении длительного времени предпринимает все необходимое для того, чтобы создать условия для безопасного выхода из города тех, кто там находится»,— заявил Рябков.По его словам, «вопросы выхода боевиков — это предмет отдельных договоренностей с США». «Эта договоренность пока не достигнута во многом из-за того, что США настаивают на неприемлемых параметрах с точки зрения превращения огня, превращения боевых действий, по сути дела обеспечивая полную свободу перемещений тем, с кем ведут сейчас бои сирийские правительственные войска»,— отметил замглавы МИД. Поэтому не идет речи ни о каком совместном предложении, добавил он. «Непонятно, на какие источники опираются те, кто подобным образом разогревает информационное пространство»,— отметил Сергей Рябков.Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в сирийской оппозиции сообщило, что Россия и США предложили безопасную эвакуацию для боевиков из восточного Алеппо, которую могут провести за 48 часов.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1045. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксировано 36 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (19), Дамаск (14), Латакия (1), Хама (1) и Дараа (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Алеппо. В районе Сахур-3 города Алеппо мирным жителям передано около трех тонн гуманитарных грузов.

Боевики «Ахрар-аш-Шам» из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия подвергли обстрелам кварталы Хай-сайф-эд-Даула и Эль-Машарка.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») обстреляли из РСЗО, противотанковых управляемых ракет, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия кварталы Биньямин, Дахия-эль-Асад, Эль-Макамат, Шейх-Саид, Лерамон, Джамария Харб эль-Захра, Рамуси, Салах-ад-Дин, Амри, Каср-Аль-Вали, Джамаия Фахт, военную академию Эль-Асад и арбузный рынок в городе Алеппо.

Из захваченных боевиками районов удалось эвакуировать 10 тысяч человек. Все они доставлены в центр по временному размещению гражданских лиц в Джибрине.

С начала проведения операции по освобождению города, из Алеппо выведено 78 тыс. мирных граждан, сообщает Минобороны России.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Работающие в освобожденных районах города военнослужащие Международного противоминного центра разминировали более 24 гектаров городской территории, в том числе 162 многоквартирных жилых здания, 11 километров автодорог. От взрывоопасных предметов полностью очищено и восстановлено 22 объекта социальной инфраструктуры: школ, больниц, электроподстанций, водонасосных станций, хлебозаводов, мечетей. Всего обнаружено и уничтожено 1340 взрывоопасных предметов в освобожденных от боевиков восточных районах Алеппо.

Правительственные силы освободили от бандформирований еще два квартала к югу от исторического центра Алеппо (Фото 2,3).

От боевиков очищены районы Асиля и большая часть районов Al-Sahleen, Al-Jalloum и Баб Аль-Макам. Взята высота Телль-Айюб.

САА продвигается вглубь квартала Карм Ад-Дада.

Идут бои за район Бустан Аль-Каср.

Идлиб. ВВС САР атаковали боевиков в окрестностях города Аш-Шугур и н.п. Кинда и Умм Аль-Гар.

Латакия. Вооруженные формирования группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли н.п. Раша.

В окрестностях Ат-Туффахия уничтожен бронеавтомобиль с боеприпасами боевиков.

ВВС САР нанесли удары по скоплениям и путям передвижения террористов «Джебхат Ан-Нусра» в н.п. Тардин и Кобани.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Суран.

Хомс. К исходу третьих суток боев Пальмира пала.

По сообщениям Сирийских источников большая часть населения успела эвакуироваться из города.

После падения Пальмиры боевики ИГ продолжили наступление на запад, ими захвачены: крепость, н.п. Аль-Байярат и Ад-Давва (Фото 4,5, вложенный файл).

Правительственные силы закрепились в районе авиабазы Т4, туда же подходит подкрепление. В Тияс прибыл отряд «Щит Каламуна».

После взятия боевиками Пальмиры, под угрозой находится город Карьятейн.

ИГиловцы сообщают, что в Пальмире ими захвачены 30 танков, шесть БМП, шесть 122-мм орудий и другое вооружение и боеприпасы.

Авиация коалиции под Пальмирой уничтожила тактическую единицу и транспортное средство ИГ.

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Хараста и район стадиона Эль-Аббасийин в населенном пункте, Джобар.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Арбил, Бала-Эль-Кадима, Хауш-Насри, Хараста, Хауш-эш-Шалак, Джобар, лагерь Эль-Вафидин и спортивная площадка в населенном пункте Джобар.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Муххаджа.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила тактическую единицу, узел связи и транспортное средство ИГ.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила пять нефтяных скважин, резервуар для хранения нефти и грузовик для перевозки нефти ИГ. У города Абу-Камаль – нефтяной насос ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила боевиков ИГ, находящихся в здании. У города Айн Иса – пять тактических единиц, фугас, три боевые позиции, тайник с оружием, также были повреждены восемь маршрутов поставок ИГ.