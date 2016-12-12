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На выборах в Приднестровье уверено лидирует Вадим Красносельский

опубликовано alex1943 в Пнд, 12/12/2016 - 09:43 Новость: тема тэги гео
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Председатель парламента Приднестровья Вадим Красносельский уверенно лидирует на выборах президента непризнанной республики, об том сообщили в его штабе, который ведет параллельный подсчет голосов.

"Данные, которые мы получили с 60% участков, подтверждают прогноз экзитполов ВЦИОМ, по которому наш кандидат уверенно побеждает уже в первом туре", - сказала представитель избирательного штаба Лидия Колодка. По ее словам, соратники Красносельского будут ждать официальной информации ЦИК, которую планируется огласить утром.

Ранее со ссылкой на данные опросов ВЦИОМ сообщалось, что за спикера парламента проголосовали 69,8% избирателей, за действующего президента Приднестровья Евгения Шевчука - 18,8%. Для победы в первом туре кандидату на пост главы республики необходимо набрать 50% плюс один голос.

Явка, согласно предварительным данным ЦИК, составила 59,16%

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