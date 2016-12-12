Россия для англосаксов всегда конкурент

О том, что Россия является стратегическим конкурентом для Англии и США заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Сделал он это в своём выступлении по поводу назначения новым главой Пентагона Джеймса Матисса. Ведь тот, по мнению Фэллона, сможет наладить отношения с Россией.

При этом министр обороны Великобритании не считает Россию равным партнёром. А все переговоры и отношения с ней приемлемы лишь из-за отсутствия «лучших вариантов».

Интересно, что под этим имеет в виду Фэллон? Уничтожение России как субъекта? Но руки коротки. Вот и приходится устанавливать какие-то отношения.

И пусть эти отношения будут холодными и чисто рациональными. Ибо ещё в Х1Х веке было сказано: «Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними».