«АрселорМиттал» в раздумье о своей судьбе на майданной Украине

Бывший завод «Криворожсталь» - ныне «АрселорМиттал Кривой Рог» считается крупнейшим металлургическим предприятием Украины. Ещё в 2005 году его приобрёл международный металлургический холдинг, принадлежащий бизнесмену из Индии Лакшми Миттелу. За прошедшие десять лет компания инвестировала в этот завод более 10 миллиардов долларов. В любой другой стране такого инвестора носили бы на руках. Но совсем не так на Украине.

Ведь только за шесть месяцев 2016 года завод понёс убытки на 217 миллионов гривен. Дело в том, что предприятие постоянно подвергается атакам со стороны украинских коррупционеров.

В настоящее время крупнейший металлургический завод «кошмарит» украинская прокуратура, вымогая у завода деньги. С другой стороны, «Укрзализныця», у которой «АрселорМиттал» является крупнейшим клиентом, также занимается выкачиванием из него денег, регулярно повышая тарифы на перевозки в размере от 5 до 20 процентов. Пока что Генеральный директор "ArcelorMittal Кривой Рог" Парамжит Калон на пресс-конференции заявил: "Мы надеемся, что ситуация в Украине изменится в лучшую сторону. И мы хотим инвестировать в Украину".

От чиновничьего беспредела и рейдерских атак в Россию уже перебрались Луганский электромашиностроительный завод и Луганский машиностроительный завод-43. Думают о переезде в РФ и на Харьковском тракторном заводе. А те, кто подобно «Южмашу» надеялись на лучшее – уже восстановлению не подлежат. Не исключено, что и руководство «АрселорМиттал» заявит о желании перебраться в Россию.