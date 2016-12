Партнеры Мы в соцсетях

Главная Свобода слова в Европе и на Украине опубликовано Артем Бережецкий в Пнд, 12/12/2016 - 11:48 Статья: тема тэги гео На Украине разгорается скандал вокруг запрета Киева британской прессе публиковать компрометирующие украинского президента материалы. «Получил письмо от адвокатов Порошенко с угрозой подать иск против британских СМИ, которые распространят заявления Онищенко о том, что Порошенко подкупал народных депутатов», — сообщил в своем Твиттере журналист Максим Такер, готовящий статью для The Times. Так представил свободу слова на Украине известный в США политический иллюстратор Тим Бринтон.

Напомню, в конце ноября олигарх средней руки и одновременно депутат Верховной рады Александр Онищенко в деталях рассказал, как президент Украины подкупал народных избранников, чтобы те голосовали за кадровые назначения на ключевые посты. Некоторые пикантные подробности транзакций «в небрендированных сумках»: — Человек в черном костюме с оружием в кобуре несет в руках две спортивные сумки. Заходит в узкий лифт, ведущий из зала ожидания главного кабинета в администрации президента. Лифтом пользуются гости Первого, которые не хотят светиться через парадный вход, и сам Первый. Оттуда он ведет прямо в гараж, где расположен автоэскорт Петра Порошенко. Я был в этом гараже, видел лифт и весь процесс. В каждой сумке — по полтора миллиона долларов. Их несет представитель охраны президента. Деньги в сумках кладут в багажник и передают мне, посреднику, человеку, который взял на себя функцию организатора голосования. https://strana.ua/articles/rassledovania/42770-golos-na-million.html Надо отметить, Александр Онищенко не сказал ничего, в чем мы не были уверены раньше. Ну, разве что конкретизировал суммы и имена. Для западной же прессы коррупция, являющаяся стержнем или, я бы даже сказал, смыслом существования укровласти, — явление все еще новое и плохо изученное. Неудивительно, что Максим Такер получил редакционное задание исследовать скандальные сведения и подготовить публикацию. Журналист отметил, что материал будет передан в The Times только в том случае, если он сможет доказать правдивость обвинений. По его словам, ранее он обратился за комментарием на эту тему в администрацию президента Украины и получил ответ, а вслед за ним — письмо от адвокатов, которые пригрозили ему судом в случае публикации материала. Европа уже сталкивалась с непривычной для нее реакцией украинских властей на планы по обнародованию материалов, которые по тем или иным причинам не нравятся Киеву. Например, в феврале французское телевидение проанонсировало показ документального фильма режиссера Поля Морейра «Украина. Маски революции»: зрителя пригласили посмотреть ленту о «вооруженных крайне правых группировках, тайно поддерживаемых Вашингтоном», а также о «массовом убийстве в Одессе, совершенном украинскими националистами». В рекламе было сказано, что «Поль Морейра снимает маски с современной Украины в рамках расследования на фоне новой холодной войны между Востоком и Западом». Мы это уже обсуждали, комментируя пост Первая Франция гнобит вторую. Киевское посольство в Париже направило в редакцию письмо с требованием удалить «Маски революции» из сетки телевещания. И добавило: «Canal+ следовало бы пересмотреть свою позицию по поводу показа фильма». Вместо него дипломаты предложили показать телепроизведения, снятые на Украине и прошедшие местную цензуру. Canal+ почему-то не откликнулся на столь заманчивое предложение. С точки зрения европейцев, такое давление на свободное телевидение — верх бестактности. Поэтому «Маски революции» были не только показаны в объявленное время, но потом еще раза три были повторены в разное время суток — для тех, кто не сумел посмотреть премьеру. Неудивительно, что после такого скандала к фильму было привлечено повышенное внимание, и охват аудитории был наиболее полным. Подобную ошибку совершает и Петр Порошенко, пытаясь запретить влиятельной газете публиковать материал об украинской коррупции, к которой он имеет самое непосредственное отношение. Сомнительно, что британская юридическая фирма Atkins Thomson посоветовала украинскому президенту шантажировать судом влиятельное лондонское издание за публикацию материала, который пока даже не написан. Адвокаты прекрасно понимают, что таким неуклюжим способом можно вызвать лишь обратную реакцию: теперь расследование Максима Такера The Times наверняка напечатает. Но, по-видимому, не смогли переубедить напористого заказчика, привыкшего приказывать украинским средствам массовой информации, о чем писать, а о чем молчать. На Украине и в Европе представления о свободе слова в корне отличаются. По своей неопытности украинские власти то и дело попадают впросак. На самом деле, на The Times управа наверняка имеется и профилактировать появление нежелательных или, наоборот, полезных публикаций, конечно, можно. Иначе мы бы не слушали время от времени слаженный оркестр западных СМИ, каждое из которых отрабатывает свою партию по той или иной теме. Однако дирижеры сидят довольно высоко, вряд ли украинский президент смог бы до них достучаться. На уровне же главного редактора относительно свободной газеты или телеканала договориться о запрете на публикацию или демонстрации фильма практически невозможно — Петр Порошенко напрасно теряет время, деньги и эмоции. По всей вероятности, скоро британцы, а вслед за ними и жители континентальной Европы узнают, что в украинском парламенте законы принимаются за солидное вознаграждение — в «небрендированные сумки» помещаются миллионы долларов. И вряд ли новые сведения прибавят популярности Украине на Западе — коррупционеров не любят нигде. Александр Онищенко подчеркнул, что президент передавал деньги в здании администрации лично, а все разговоры депутат, в то время доверенное лицо главы государства, скрупулезно записывал на диктофон, вмонтированный в наручные часы. «Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о любви к государству и Украине, к народу. Я как-никак два года плотно шел с ним и хорошо его знаю», — мстительно добавляет Александр Онищенко. Он уверяет, что хорошо подготовился к грядущим событиям. «Сохранил ворох переписок за несколько лет работы с командой Порошенко, отдал телефон на экспертизу, подтвердившую подлинность этих переписок. Более того, у меня есть запись, на которой Порошенко дает указания по тому, как, кому и за что голосовать», — рассказывает возмутитель спокойствия. Сам депутат Верховной рады находится сейчас в Великобритании, куда сбежал, после того как летом на Украине на него было заведено уголовное дело. По-видимому, Максим Такер с ним уже повидался и даже, возможно, прослушал компрометирующие украинского лидера записи. Остается только дождаться статьи в The Times — полагаю, разгромной.



Павел Шипилин :: Артем Бережецкий :: Автор (или псевдоним)

Артем Бережецкий О себе

"В чем сила, брат? Сила в правде!" Ищите меня во Вконтакте

Мой твиттер Об авторе подробнее