Растет число жертв после теракта в Турции

10 декабря, в Стамбуле возле стадиона Vodafone Arena в районе Бешикташ произошло два взрыва, жертвами которых стали 38 человек и более 166 человек получили ранения различной тяжести.

Подразделение полиции особого назначения потеряли 30 сотрудников. Рядом с полицейским автобусом взорвался заминированный автомобиль. Второй взрыв произошел от террорист-смертник.

Власти страны признали взрывы терактом. По подозрению в причастности к теракту задержаны 13 человек.

Из выступления Реджепа Тайипа Эрдогана стало известно, что террористическая атака была направлена против сотрудников сил безопасности и мирных граждан, а целью террористов было причинение максимального ущерба.

Данных о пострадавших гражданах России в российское генконсульство не поступало.