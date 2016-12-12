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Растет число жертв после теракта в Турции

опубликовано Артем Бережецкий в Пнд, 12/12/2016 - 13:18 Новость: тема тэги гео
в Турции
10 декабря, в Стамбуле возле стадиона Vodafone Arena в районе Бешикташ произошло два взрыва, жертвами которых стали 38 человек и более 166 человек получили ранения различной тяжести.

Подразделение полиции особого назначения потеряли 30 сотрудников. Рядом с полицейским автобусом взорвался заминированный автомобиль. Второй взрыв произошел от террорист-смертник.

Власти страны признали взрывы терактом. По подозрению в причастности к теракту задержаны 13 человек.

Из выступления Реджепа Тайипа Эрдогана стало известно, что террористическая атака была направлена против сотрудников сил безопасности и мирных граждан, а целью террористов было причинение максимального ущерба.
Данных о пострадавших гражданах России в российское генконсульство не поступало.

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