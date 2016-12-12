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На Ровенщине бывшие правоохранители проводят акцию протеста

опубликовано vinodelov в Пнд, 12/12/2016 - 14:18 Новость: тема тэги гео
полиция

Пенсионеры и ветераны органов внутренних дел Ровенской области сегодня, 12 декабря, проводят мирную акцию протеста по урегулированию вопроса пенсионного обеспечения и осуществления перерасчета соответствующих выплат на законодательном уровне.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Утром более полусотни человек собрались у входа в админздание ГУНП Украины в Ровенской области, откуда отправились на трассу «Киев-Чоп» для ее перекрытия, чтобы привлечь внимание властей к их проблеме.

«Участникам акции будет отмечено и предупреждено об уголовной ответственности за блокирование транспортных коммуникаций в соответствии со статьей 279 Уголовного кодекса Украины. Вместе с тем мы будем принимать меры по фиксации и документирования указанного уголовного преступления», — говорит начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Ровенской области Руслан Стрельбицкий.

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http://vycherpno.ck.ua/zoloto

опубликовано Гость (не проверено) в Пнд, 12/12/2016 - 14:45

http://vycherpno.ck.ua/zolotonisku-trasu-perekrili-kolishni-militsioneri-sh...

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