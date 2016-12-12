Без ведома Порошенко денежные потоки с рынка газа не выводятся, — депутат Деревянко

Многие олигархи сейчас получают прибыль с непрозрачных схем на украинском газовом рынке таким же образом, как это делал нардеп Александр Онищенко. Эти схемы не могут существовать без молчаливого согласия руководства государства.

Такое мнение выразил народный депутат, представитель фракции «Воля народа» Юрий Деревянко.

«Государственная компания «Укргаздобыча» выбирает из недр почти 73% от объема всего украинского газа. На этом рынке наживался Онищенко, а сейчас обогащаются Ахметов, Аваков, Левочкин и тому подобное. Однако, без ведома Президента, председателя Службы безопасности, Генерального прокурора большие денежные потоки с рынка газа не выводятся. Так же без их ведома не работают теневые схемы. Сделки Онищенко — это командная работа, которой руководили из властных кабинетов. Кому следует занести деньги, он знал еще со времен Януковича. Однако, сейчас его махинации получили таких размеров, что пришлось привлекать НАБУ «, — считает народный депутат.

К слову, после разрушения схем Онищенко «Укргаздобыча» за полгода показало в шесть раз большую прибыль, чем за предыдущие три года работы.