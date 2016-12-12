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В Минске состоялась неофициальная встреча глав ДНР и ЛНР с Надеждой Савченко

опубликовано alex1943 в Пнд, 12/12/2016 - 16:17 Новость: тема тэги гео
Nadja
11 декабря украинский портал ЛІГА.net сообщил, что по данным источников портала, депутат Верховной Рады Украины из фракции Батькивщина Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" сегодня заявил, что служба безопасности Украины (СБУ) не была уведомлена о поездке депутата Рады от фракции "Батькивщина" в Минск
Тандит уточнил, что ведомство собирает данные о перемещениях за линией соприкосновения или за границу украинских политиков.
Служба безопасности Украины собирает и проверяет данные о неофициальной поездке Надежды Савченко в Минск на переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Об этом советник главы СБУ Юрий Тандит рассказал в эфире канала 112 Украина, комментируя вчерашнее сообщение ЛІГА.net о визите нардепа в столицу Беларуси.

В то же время глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что он и лидер ДНР провели встречу с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, на которой обсудили с ней обмен пленными по формуле "всех на всех".

"Недавно я с Александром Владимировичем Захарченко встречался вместе с народным депутатом Украины Надеждой Викторовной Савченко. Это надо воспринимать правильно, надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках минских переговоров. Основной темой наших разговоров был обмен пленными по формуле "всех на всех", то есть без вести пропавших, и те вопросы, которые связаны с этой темой", — заявил Плотницкий во время открытого аппаратного совещания Совета министров.

Фракция "Батькивщина", членом которой является Надежда Савченко не координирует свои действия с "Батькивщиной", и партия считает недопустимыми переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, говорится в заявлении партии в связи с информацией о переговорах Савченко.

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